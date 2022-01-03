أمريكا تسمح بجرعة ثالثة من فايزر للأطفال بين 12 و15 عاماً

المصدر: رويترز

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أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، استخدام جرعة ثالثة من لقاح فايزر-بيونتيك للوقاية من فيروس كورونا للأطفال ما بين 12 و15 عاماً، إضافة إلى تقليل فترة تلقي الجرعات التنشيطية لمدة شهر، لتصبح خمسة أشهر بعد تلقي الجرعات الأولية.

وسمحت الهيئة بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاماً ويعانون نقصاً في المناعة.

جاءت القرارات التنفيذية من جراء الزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب متحور أوميكرون، مع تحذير وزارة الصحة من أن المتحور شديد العدوى يمكن أن يؤدي إلى إنهاك العديد من نظم الرعاية الصحية.

وقال بيتر ماركس، مدير مركز التقييمات والأبحاث البيولوجية التابع لإدارة الغذاء والدواء: «طبقاً لتقييم إدارة الغذاء والدواء للبيانات المتاحة حالياً، فإن الجرعة التنشيطية من اللقاحات المعتمدة في الوقت الحالي يمكنها المساعدة على توفير حماية أفضل من متحوري دلتا وأميكرون، لا سيما متحور أوميكرون، الذي يبدو أكثر مقاومة للأجسام المضادة التي أنتجتها الجرعات الأولية من اللقاحات».