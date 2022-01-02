إسرائيل ترصد أول حالة إصابة بـ "فلورونا"

المصدر: د ب أ

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قالت السلطات الإسرائيلية إنه تم تأكيد أول حالة إصابة مزدوجة لشخص من فيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية في نفس الوقت، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن مستشفى بيلينسون قولها إنه تم اكتشاف العدوى لامرأة حامل لم تتلق التطعيم والتي ظهر عليها أعراض خفيفة.

وقال مسؤولو الصحة إنه من المحتمل أن يكون كثيرون آخرون قد أصيبوا بالفيروسين، لكن لم يتم تشخيصهم بعد.

وأفادت الصحيفة بأن المرأة خرجت يوم الخميس من المستشفى الذي قال إن حالتها الصحية جيدة، ولكن وزارة الصحة الإسرائيلية مازالت تدرس الحالة لمعرفة ما إذا كان مزيج من الفيروسين يمكن أن يسبب مرضا أكثر خطورة أم لا.