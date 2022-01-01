الصين تبدأ العام الجديد بفرض قيود صارمة لاحتواء كورونا

المصدر: د ب أ

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بدأ العام الجديد في الصين بالعديد من القيود الرامية إلى احتواء جائحة فيروس كورونا.

وألغت العديد من المدن الألعاب النارية والاحتفالات الكبيرة، من بينها العاصمة بكين ونانجينج وكذلك ووهان، التي بدأ فيها فيروس كورونا يجذب انتباه العالم أواخر عام 2019.

ونتيجة لأعلى حصيلة للإصابات في الصين خلال 21 شهرا، أصبحت العاصمة الإقليمية بشمال غرب البلاد "شيان" في حالة إغلاق كامل، حيث فرض على كل سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة عدم مغادرة منازلهم.

وعلى الرغم من أن أرقام الإصابات قليلة جدا بالمعايير الدولية، والتي بلغت 166 يوميا في آخر إحصائية، تسعى الحكومة الصينية إلى تطبيق سياسية صارمة للوصول بالإصابات بكوفيد-19 إلى رقم صفر.

ولا يعد العام الغربي الجديد عطلة مهمة بشكل خاص بالنسبة للصينيين.

ولا يبدأ التقويم القمري التقليدي، وهو العام الصيني الجديد، قبل شباط/فبراير. وفي ذلك الوقت فقط، تشهد الصين موجة سفر كبيرة حيث يسافر مئات الملايين في مختلف أنحاء البلاد لزيارة عائلاتهم.

وفي العام 2022، من المتوقع فرض قيود صارمة على السفر بسبب فيروس كورونا.