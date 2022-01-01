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حصيلة إصابات ووفيات كورونا حول العالم في 2021

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 286.15 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و781422.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق            إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة               826894                         54134236

الهند                               481080                       34838804

البرازيل                         619024                        22277239

المملكة المتحدة            148421                         12749139

روسيا                       657909                           10499982

فرنسا                    123552                            9740600

تركيا                    82326                              9479288

ألمانيا                  111706                          7123893

إسبانيا                89405                             6294745

إيران                  131606                         6192977.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها           عدد الوفيات        عدد الإصابات

26 - العراق               24158                 2093740

42 ‬‬‬‬- الأردن               12653                1063405

45 - المغرب             14844                 961058

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش. 

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