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إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام

المصدر:
  • رويترز
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 284.59 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و775070.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق            إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                 825663                          53653002

الهند                                    480860                      34822040

البرازيل                               618870                      22263834

المملكة المتحدة                    148089                    12559926

روسيا                                656997                     10479344

فرنسا                                123372                    9534357

تركيا                               82163                        9438502

ألمانيا                             111706                        7123893

إيران                            131572                        6192698

إسبانيا                            89331                        6133057.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها             عدد الوفيات             عدد الإصابات

26 - العراق                   24154                   2093436

42 ‬‬‬‬- الأردن                    12620                 1061560

45 - المغرب                 14842                   959098

50 - الإمارات                  2162                    759511

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش. 

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