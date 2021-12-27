00
إكسبو 2020 دبي اليوم

أكثر من 279 مليون إصابة بكورونا في العالم والوفيات تقترب من 6 ملايين

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 279.06 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و693749.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق          إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                  819350                     52367090

الهند                                   479682                     34786802

البرازيل                              618429                       22230737

المملكة المتحدة                    147857                    11891292

روسيا                              601419                        10368299

تركيا                               81223                              9263254

فرنسا                             122546                            9088371

ألمانيا                            110354                          6992082

إيران                              131306                         6181784

إسبانيا                           88887                           5585054.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها            عدد الوفيات                  عدد الإصابات

25 - العراق                   24115                        2092156

41 ‬‬‬‬- الأردن                    12372                        1047953

45 - المغرب                 14823                         954199

49 - الإمارات               2155                           747909

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش. 

 

طباعة Email
↑ أعلى