إصابة وزير البيئة والمياه الماليزي وعائلته بكورونا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزير البيئة والمياه الماليزي توان إبراهيم توان مان إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19) أمس الأحد.

وفي منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، قال الوزير إن أربعة من أبنائه وحفيد له أصيبوا بالفيروس ويخضعون لحجر صحي.

ونقلت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية عنه القول "أسألكم الدعاء، تأكدت إصابتي وأربعة من أبنائي وحفيدي بكوفيد-19".

وأضاف "خضعنا لحجر صحي منذ أيام قليلة. حفيدي الآخر ولد أول أمس وكانت نتيجته سلبية، إلا أن والدته لا تزال في مستشفى سونجاي بولوهي. ادعوا لنا".