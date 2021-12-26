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إصابات ووفيات كورونا حول العالم حتى أمس

المصدر:
  • رويترز
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 278.34 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و691014.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق               إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                    819218                     52134735

الهند                                  479520                        34779815

البرازيل                            618429                        22230737

المملكة المتحدة              147857                       11891292

روسيا                           601419                      10368299

تركيا                               81223                      9263254

فرنسا                             122295                     8889636

ألمانيا                           110181                     6967721

إيران                            131306                       6181784

إسبانيا                          88887                          5585054.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها        عدد الوفيات              عدد الإصابات

25 - العراق                 24115                  2092156

41 ‬‬‬‬- الأردن                12372                   1047953

45 - المغرب            14823                  954199

49 - الإمارات           2155                     747909

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش. 

 

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