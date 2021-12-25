فرنسا تسجل رقماً قياسياً بأكثر من 100 ألف إصابة يومية بكورونا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت فرنسا رقما قياسيا لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، متخطية حاجز الـ 100 ألف إصابة في يوم واحد، وذلك في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتخاذ إجراءات لاحتواء التفشي السريع لمتحور "أوميكرون".

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة التي سجلتها فرنسا اليوم السبت 104 آلاف و611 حالة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن مكتب الصحة العامة، وذلك مقابل 94 ألفا و124 إصابة جرى تسجيلها في اليوم السابق.

كما أضافت البلاد 84 حالة وفاة.

ويوجد حاليا أكثر من 16 ألف شخص يعالجون في المستشفيات في فرنسا ، من بينهم حوالى 3300 شخص في العناية المركزة.

وسجلت البلاد أكثر من 122 ألفا و500 شخص.