إصابة مغني البوب الكوري شوجا بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

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أعلنت إدارة فرقة بي.تي.إس الكورية الجنوبية لموسيقى البوب اليوم الجمعة أن شوجا، كاتب الأغاني ومغني الراب بالفرقة أصيب بفيروس كورونا بعد عودته من الولايات المتحدة حيث أقام حفلات هناك.

ووفقا لشركة بيج هيت ميوزك المتخصصة في صناعة الترفيه، تأكد إصابة شوجا (28 عاما) واسمه الحقيقي مين يون جي بالفيروس اليوم الجمعة أثناء وجوده في الحجر المنزلي بعدما عاد إلى البلاد أمس الخميس.

وذكرت الشركة أن شوجا تلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 في أغسطس آب، ولم يتواصل شخصيا مع أي من أعضاء الفرقة في الآونة الأخيرة ولم تظهر عليه أي أعراض.

وكان لدى الفرقة "عدة ارتباطات في الولايات المتحدة" بعد إقامة أول حفل بالحضور الشخصي في لوس انجليس منذ بدء الجائحة.

وقالت الشركة إن الفرقة ستحصل على فترة راحة خلال عطلات نهاية العام وستستعد لحفل موسيقي وألبوم جديدين.