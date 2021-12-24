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مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 276.73 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و678100.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق            إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                   814779                      51617797

الهند                               478759                             34765976

البرازيل                       618091                              22222928

المملكة المتحدة              147573                          11647473

روسيا                         599440                             10318650

تركيا                         81090                              9244344

فرنسا                           121946                          8713756

ألمانيا                        109479                            6895675

إيران                       131262                              6179817

إسبانيا                     88887                                 5585054.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها             عدد الوفيات                 عدد الإصابات

25 - العراق                    24108                        2091834 

41 ‬‬‬‬- الأردن                     12372                        1047953

45 - المغرب                  14814                           953297

49 - الإمارات                     2154                           746557

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.

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