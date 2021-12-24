أمريكا تجيز عقار "ميرك" لعلاج كورونا

المصدر: د ب أ

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حصل عقار شركة ميرك آند كو الأمريكية لعلاج كورونا على موافقة الجهات المنظمة الأمريكية، بما يمنح المرضى ممن حالتهم خطرة، خيارا آخر للعلاج بالمنزل في وقت يتسبب فيه متحور أوميكرون للفيروس في زيادة الإصابات.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس أن العقار مولنوبيرافير، حصل على ترخيص طارئ، في أعقاب حصول عقار شركة فايزر الأمريكية المنافس، باكسلوفيد، على موافقة أول أمس الأربعاء.

ويتيح العقاران معا سبيلا جديدا لمنع تعرض المستشفيات الأمريكية لضغوط تفوق طاقتها جراء زيادة حادة في الإصابات.

ويهدف مولنوبيرافير، الذي طورته ميرك بالتعاون مع شريكتها ريدجباك بيوثيرابتيكس، لعلاج حالات كوفيد للأفراد الذين لا يحتاجون لدخول المستشفى بدءا من عمر الثامنة عشرة فأكثر، لكنهم معرضون لخطر تفاقم حالتهم.

وأظهرت دراسة أن العقار خفض خطر الحاجة للعلاج بالمستشفيات أو الوفاة بين البالغين ممن يعاني منهم من الإصابة بين الطفيفة والمعتدلة بنسبة بلغت 30%.

ويعمل مولنوبيرافير على إدخال أخطاء بمواد جينية لوقف تكاثر الفيروس بشكل نهائي، لكنه قد يؤثر على نمو الخلايا البشرية.

ويمكن أن يتم تناول كلا العقارين عن طريق الفم بالمنزل، في موافقة تمثل انفراجة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، حيث تستمر الولايات المتحدة في مكافحة متحور دلتا وكذلك متحور أوميكرون الأكثر قدرة على العدوى.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بيانات أفادت بأن متحور أوميكرون شكل نحو 73% من الإصابات بكوفيد-19 في أمريكا الأسبوع الماضي.

وأصبح أوميكرون هو المتحور المتفشي الآن في الولايات المتحدة، يليه متحور دلتا في المركز الثاني. ووفقا لتقديرات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها شكل متحور دلتا مؤخرا حوالي ربع الحالات.

وفي بعض الولايات، كان أكثر من 90% من الحالات مصابة بمتحور أوميكرون.

وضربت موجة قاسية من دلتا أمريكا في الصيف. وشهد سبتمبر تراجعا في الإصابات الجديدة، لكنها عاودت الارتفاع منذ أكتوبر، مع تزايد الأعداد بشكل حاد في الأيام القليلة الماضية بوجه خاص.

وتوفي أكثر من 800 ألف شخص في الولايات المتحدة بمرض كوفيد-19 منذ بداية الجائحة.

وقالت باتريزيا كافازوني، مديرة مركز الأبحاث وتقييم الأدوية بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن "ترخيص اليوم يوفر خيارا إضافيا للعلاج ضد كوفيد-19 في شكل عقار يمكن تناوله عن طريق الفم. ويقتصر تناول مولنوبيرافير على ظروف لا يمكن الحصول فيها على علاجات أخرى مرخصة من إدارة الغذاء والدواء لكوفيد-19، أو لا تكون ملائمة سريريا، وسيكون خيارا مفيدا للعلاج لبعض المرضى بكوفيد-19 ممن هم عرضة بشكل كبير لدخول المستشفى أو الوفاة".

وقالت إنه "في الوقت الذي تستمر فيه متحورات جديدة للفيروس في الظهور، من المهم التوسع في ترسانة البلاد من علاجات كوفيد-19 باستخدام الترخيص الطارئ، مع الاستمرار في توفير بيانات إضافية عن سلامتها وفعاليتها".

ولم يتم الترخيص باستخدام مولنوبيرافير للمرضى دون سن 18 عاما، حيث إنه قد يؤثر على نمو العظام والغضاريف.