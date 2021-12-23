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آخر مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية

المصدر:
  • رويترز
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 276.13 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و670030.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق            إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة               812720                        51395700

الهند                             478325                          34758481

البرازيل                         617948                          22219477

المملكة المتحدة             147433                         11542143

روسيا                          597411                        10292983

تركيا                            80922                         9225573

فرنسا                        121946                           8713756

ألمانيا                       109057                         6862587

إيران                        131211                         6177885

إسبانيا                     88887                        5585054.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها            عدد الوفيات            عدد الإصابات

25 - العراق                   24095                   2091522

41 ‬‬‬‬- الأردن                   12329                   1045714

45 - المغرب                14814                    953297

49 - الإمارات                2154                         744890

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش. 

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