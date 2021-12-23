الموافقة على إعطاء حبوب "فايزر" لمرضى كورونا ذوي الخطورة المرتفعة

المصدر: د ب أ

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حصلت حبوب دواء فايزر على الموافقة للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة لتقدم خيار علاج أكثر ملاءمة للمرضى المعرضين للخطر في مرحلة حاسمة من الجائحة.

ويعد العقار، الذي يحمل اسم "باكسلوفيد"، هو أول علاج في المنزل لكوفيد-19 ينال موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ومن المتوقع أن يصبح العقار سلاحا قويا في مكافحة الفيروس مع بدء الإنتاج، حيث يمنح الأشخاص المعرضين للخطر من المضاعفات الخطيرة للمرض طريقة لتجنب الاضطرار للذهاب إلى المستشفي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن باتريشيا كافازوني، مدير مركز تقيم العقاقير والأبحاث بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قولها أمس الأربعاء في بيان "هذا الترخيص يقدم أداة جديدة لمكافحة كوفيد-19 في وقت حرج من الجائحة مع ظهور سلالات متحورة جديدة".