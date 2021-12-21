موديرنا: مستعدون لتطوير لقاحات معززة ضد أوميكرون خلال أسابيع

المصدر: رويترز

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قال المدير التنفيذي لشركة موديرنا الأمريكية لتصنيع اللقاحات ستيفن بانسل في مقابلة إن الشركة لا تتوقع أي مشاكل في تطوير جرعة معززة من اللقاح ضد متحور أوميكرون من فيروس كورونا ويمكنها أن تبدأ العمل في ذلك خلال بضعة أسابيع.

وتأمل شركة موديرنا أن تبدأ، مع بداية العام الجديد، التجارب السريرية على اللقاح لمواجهة الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، ولكنها تركز الآن على عمل جرعات معززة من لقاحها الجديد (إم.آر.إن. إيه- 1237).

وقال بانسل في لقاء مع صحيفة سويسرية "يحتاج اللقاح فقط إلى تعديلات طفيفة. لا أتوقع أية مشاكل".