الكويت تقرر إلزامية تلقي جرعة معززة من لقاح كورونا لاكتمال التحصين

المصدر: رويترز

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نقل مركز التواصل الحكومي الكويتي عن بيان لمجلس الوزراء اليوم الاثنين قوله إنه تقرر اعتبار كل من مضى تسعة أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة من لقاح مضاد فيروس كورونا غير مكتمل التحصين ما لم يتلق جرعة معززة.

وأضاف مجلس الوزراء أنه سيتم تطبيق القرار اعتبارا من الثاني من يناير المقبل.

كما قرر المجلس تطبيق الحجر المنزلي لمدة عشرة أيام على القادمين إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبـل ذلك في حال إجراء فحص بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من فيروس كورونا وذلك اعتبارا من 26 ديسمبر.