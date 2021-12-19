دراسة ماليزية: جرعة سينوفاك المعززة فعالة بنسبة 94% ضد أوميكرون

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت مجموعة "فارمانياجا العامة المحدودة" للأدوية في ماليزيا، إن البيانات المبكرة من الدراسات تظهر أن الجرعات المعززة من لقاح سينوفاك فعالة بنسبة 94% ضد المتحور "أوميكرون".

وأظهرت نتائج مخبرية أنه عند اختبارها ضد إحدى سلالات أوميكرون، فإن 35% من عينات المصل العشرين من متلقي جرعتين من كورونافاك، الذي تنتجه سينوفاك، كانت إيجابية للأجسام المضادة المحايدة، و94% من العينات الـ 48 من متلقي ثلاث جرعات كانت إيجابية للأجسام المضادة المحايدة، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

ويجري حاليا اختبار مقارن باستخدام السلالة الأخرى من متحور أوميكرون.

وقالت فارمانياجا إن سينوفاك تجري المزيد من الدراسات بمستويات مختلفة من الأجسام المضادة وفي مجموعة أوسع من النقاط الزمنية بعد التطعيم من أجل تحقيق تقييم شامل لتأثير أوميكرون على اللقاح.