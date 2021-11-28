إندونيسيا تحظر دخول المسافرين من 8 دول أفريقية

المصدر: رويترز

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أظهرت وثيقة رسمية اليوم الأحد أن إندونيسيا ستحظر دخول المسافرين القادمين من ثماني دول أفريقية للحد من انتشار سلالة أوميكرون من كوفيد-19.

ولن تسمح إندونيسيا بدخول أراضيها لمن كانوا في جنوب إفريقيا أو بوتسوانا أو ناميبيا أو زيمبابوي أو ليسوتو أو موزامبيق أو إيسواتيني أو نيجيريا خلال الأربعة عشر يوما الماضية.

وتقول الوثيقة إن هذه القيود ستسري ابتداء من يوم الاثنين.

ولن يتأثر المشاركون في اجتماعات مجموعة العشرين، التي ترأسها إندونيسيا، بالحظر.