وكالة الأدوية الأوروبية تقر استخدام لقاح فايزر لمن يبلغون من العمر 5 أعوام فأكثر

المصدر: د ب أ

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أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنه يجب السماح للأطفال الذين يبلغون من العمر 5 أعوام فأكثر بالحصول على لقاح فايزر/بيونتك ضد فيروس كورونا.

ويمهد القرار، الذي تم الاعلان عنه اليوم الخميس ، الطريق أمام موافقة الاتحاد الأوروبي على أول لقاح لتطعيم الأطفال أقل من 12 عاما ضد فيروس كورونا.

ومازال يتعين على المفوضية الأوروبية أن توافق على هذه الخطوة، ولكن ذلك يعتبر أمرا شكليا.

وسيحصل الأطفال الذين يبلغون من العمر خمسة أعوام فأكثر على ثلث الجرعة التي يحصل عليها البالغون من لقاح فايزر، تليها جرعة ثالثة بعد ثلاثة أسابيع.

وأكدت وكالة الأدوية أن الدراسات أظهرت أن اللقاح آمن وفعال. ولم يتم رصد تأثيرات جانبية حتى الآن، وأقصى التأثيرات المتوسطة التي تم تسجيلها كان ألم في موقع الحقن وإرهاق وصداع.

وكان الخبراء قد بدأوا في فحص الدراسات التي أجراها الشركات المصنعة للقاح في أكتوبر الماضي.

ويشار إلى أنه حتى الآن تمت الموافقة على استخدام لقاح فايزر في أوروبا لتطعيم من هم يبلغون من العمر 12 عاما فأكثر. ولكن في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يمكن للأطفال الذين يبلغون من العمر 5 أعوام التطعيم به.

وقال خبراء الوكالة إنه من النادر للغاية إصابة الأطفال بفيروس كورونا، ولكن يمكن أن يصابوا بالمرض. وخلص الخبراء إلى أن مزايا اللقاح تفوق مخاطره.