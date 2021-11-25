وفيات كورونا في ألمانيا تتجاوز الـ 100 ألف شخص

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجاوزت حصيلة الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بفيروس كورونا حاجز الـ 100 ألف شخص، وسجلت أرقاما قياسية في أعداد حالات الإصابة خلال سبعة أيام.

وأفادت بيانات معهد روبرت كوخ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بأن 100119 شخصا توفوا بسبب كورونا منذ بدء الجائحة.

كما تجاوز عدد الإصابات المسجلة في يوم واحد 70 ألف إصابة للمرة الأولى، حيث أبلغت السلطات الصحية عن 75 ألفا 961 حالة إصابة في 24 ساعة. ويقارن ذلك بـ 65 ألفا و371 إصابة قبل أسبوع.

وتم تسجيل 351 وفاة جديدة في ألمانيا، مقارنة بـ 264 حالة وفاة في الأسبوع السابق.

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ، بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد خمسة ملايين و573 ألفا و756 إصابة، ويعتقد أن حصيلة الإصابات أعلى من ذلك بسبب العديد من الحالات التي لم يتم رصدها.

ووصل عدد حالات التعافي من الفيروس بشكل عام في ألمانيا إلى 4 ملايين و744 ألفا و400 حالة.