مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 257.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و413234.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 777342 47955413
الهند 466147 34526480
البرازيل 612782 22019870
المملكة المتحدة 143972 9889926
روسيا 519897 9366839
تركيا 75200 8593148
فرنسا 118540 7420237
إيران 129053 6082865
ألمانيا 99063 5400418
الأرجنتين 116382 . 5315989
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 23686 2075248
42 - المغرب 14764 948976
44- الأردن 11377 919173
48 - الإمارات 2144 741500
49 - تونس 25347 716298.
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.