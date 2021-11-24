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مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 257.76 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و413234.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق             إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                777342‬                         ‭ ‭47955413‬

الهند                               466147‬                          ‭                                ‭34526480‬

البرازيل                          612782‬                           ‭ ‭22019870‬

المملكة المتحدة              143972                           9889926

روسيا                             519897                           9366839

تركيا                              75200                               8593148

فرنسا                            118540                           7420237

إيران                            129053                             6082865

ألمانيا                         99063                                5400418

الأرجنتين                     116382‬                           ‭. ‭5315989‬

 وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها          عدد الوفيات                 عدد الإصابات

23 - العراق                23686                         2075248

42 ‬‬‬‬- المغرب            14764                         ‭‬ ‭948976‬ 

44- الأردن              11377                             919173

48 - الإمارات           2144                             741500

49 ‬- تونس           25347                             ‭‬ ‭716298‬.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

 

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