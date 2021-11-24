خلو أقسام العناية المركزة من إصابات كورونا في الكويت لأول مرة منذ عامين

المصدر: د ب أ

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أعلنت الكويت الثلاثاء خلو أقسام العناية المركزة من أي إصابات بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند في تصريح صحفي إنه "بعد مرور ما يقارب العامين منذ بدء تعاملنا مع الجائحة، نعلن اليوم - ولله الحمد - عن خلو العناية المركزة في مؤسساتنا الصحية من مرضى كوفيد-19 (خلال الـ 24 ساعة الماضية)".

وأضاف أن عدد الإصابات الجديدة 12 حالة والوفيات حالة واحدة ليصل عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 2465 وعدد الإصابات413177 ، بينما وصلت حالات الشفاء إلى 410471.