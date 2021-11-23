ألمانيا تدرس تشديد قيود كورونا وأمريكا تنصح بعدم السفر إلى هناك

المصدر: رويترز

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دعا وزير الصحة الألماني اليوم الثلاثاء إلى فرض مزيد من القيود لاحتواء الارتفاع "الهائل" في حالات الإصابة بفيروس كورونا، إذ بلغ معدل الإصابة في البلاد مستوى قياسيا بينما نصحت الولايات المتحدة بعدم السفر إلى هناك.

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن معدل الإصابة لمدة سبعة أيام، عدد المصابين لكل 100 ألف خلال الأسبوع الماضي، بلغ 399.8 اليوم الثلاثاء، ارتفاعا من 386.5 أمس الاثنين.

ودعا وزير الصحة ينس شبان إلى تخصيص المزيد من الأماكن العامة فقط لأولئك الذين تم تطعيمهم أو تعافوا في الآونة الأخيرة من كوفيد-19 وكانت نتيجة فحصهم سلبية، في محاولة لاحتواء الموجة الرابعة في ألمانيا.

ولم يستبعد شبان عمليات الإغلاق رغم أنه قال إن هذا سيتقرر في منطقة تلو الأخرى. وتتخذ بعض المناطق مثل ساكسونيا وبافاريا، الأكثر تضررا، إجراءات بالفعل مثل إلغاء أسواق عيد الميلاد.

وصرح شبان لراديو ألمانيا "الوضع ليس خطيرا فحسب، بل إنه مأساوي الآن في بعض المناطق في ألمانيا... يتعين علينا نقل المرضى لأن وحدات العناية المركزة ممتلئة وهذا لا يؤثر فقط على مرضى كوفيد-19".

ودفعت الزيادة الكبيرة في الحالات في ألمانيا وفي الدنمارك المجاورة لها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الاثنين إلى النصح بعدم السفر إلى البلدين.