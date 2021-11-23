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إصابات كورونا العالمية تقترب من 258 مليوناً

المصدر:
  • رويترز
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 257.57 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و411200.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق          إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة               776188                       47795833

الهند                              465911                       34518901

البرازيل                        612659                          22017276

المملكة المتحدة           143972                         9889926

روسيا                         519897                            9366839

تركيا                         75200                             8593148

فرنسا                        118540                          7420237

إيران                         129053                         6082865

ألمانيا                       99063                         5400418

الأرجنتين                 116377                        5315348.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها          عدد الوفيات           عدد الإصابات

23 - العراق               23686                  2075248

42 ‬‬‬‬- المغرب                14761                948923

44 - الأردن                  11377                919173

48 - الإمارات              2144                   741500

49 ‬- تونس               25344                       716262

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

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