إصابات كورونا العالمية تتجاوز 256.5 مليون والوفيات تقترب من 5.5 مليون

المصدر: رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 256.5 ‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و400491.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 775746 47729286

الهند 465349 34499925

البرازيل 612370 22003317

المملكة المتحدة 143716 9766153

روسيا 517404 9294188

تركيا 74611 8523768

فرنسا 118430 7372544

إيران 128852 6073098

الأرجنتين 116360 5313607

ألمانيا 98810 5276607.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 23642 2073835

42 ‬‬‬‬- المغرب 14758 948705

44 - الأردن 11347 911270

48 - الإمارات 2144 741370

49 ‬- تونس 25330 716074

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.