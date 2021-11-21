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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 256.5 مليون والوفيات تقترب من 5.5 مليون

المصدر:
  • رويترز
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 256.5 ‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و400491.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق              إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                 775746                        47729286

الهند                                  465349                        34499925

البرازيل                              612370                        22003317

المملكة المتحدة                    143716                       9766153

روسيا                               517404                        9294188

تركيا                               74611                           8523768

فرنسا                           118430                         7372544

إيران                           128852                          6073098

الأرجنتين                       116360                        5313607

ألمانيا                            98810                         5276607.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها               عدد الوفيات            عدد الإصابات

23 - العراق                   23642                     2073835

42 ‬‬‬‬- المغرب                  14758                      948705

44 - الأردن                   11347                        911270

48 - الإمارات                 2144                        741370

49 ‬- تونس                25330                         716074

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

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