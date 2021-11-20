اندلاع أعمال عنف في مظاهرة ضد إجراءات كورونا بروتردام.. فيديو

المصدر: د ب أ

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اندلعت أعمال شغب عنيفة في مدينة روتردام الهولندية الساحلية خلال مظاهرة شارك فيها مئات الأشخاص ضد الإجراءات الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلنت الشرطة في روتردام، مساء أمس الجمعة، وقوع حوادث الحرق العمد في عدة أماكن، وإطلاق ألعاب نارية وإطلاق عناصر الشرطة عدة طلقات تحذيرية.

تحاول قوة كبيرة من الشرطة استعادة النظام. كما تم نشر شرطة مكافحة الشغب. ولم ترد على الفور أى تقارير عن سقوط ضحايا.

وبحسب ما أوردته محطة (إن أو إس) الإذاعية، اشتعلت النيران في سيارة شرطة واحدة على الأقل ولحقت أضرار بسيارات أخرى.

وتعرض رجال الإطفاء والشرطة للرشق بأشياء صلبة.

اندلاع أعمال عنف في مظاهرة ضد إجراءات كورونا بروتردام.. فيديوhttps://t.co/Z10rfpHgYK#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/g3NTigAWEu

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 19, 2021