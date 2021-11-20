"الأدوية الأوروبية" تجيز عقار ميرك المضاد لفيروس كورونا لعلاج البالغين

المصدر: د ب أ

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قالت وكالة الأدوية الأوروبية أمس الجمعة، إن عقار ميرك، الذي تنتجه شركة ميرك أند كو الأمريكية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد - 19)، يمكن استخدامه لعلاج البالغين في الاتحاد الأوروبي، لتمنح دول التكتل سلاحا آخر لاستخدامه في مواجهة الموجة الرابعة من الجائحة التي تجتاح القارة.

وأصدرت السلطات البريطانية أول أمس الخميس ترخيصا لاستخدام عقار "مولنوبيرافير" الذي تنتجه شركة ميرك آند كو، ليصبح أول عقار مضاد للفيروسات يؤخذ عن طريق الفم يتم الترخيص باستخدامه لعلاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة من مرضى كورونا البالغين الذين يحتمل أن تتطور حالتهم إلى حالة شديدة.

وقالت بلومبرغ إن عقار شركة ميرك أند كو المعروف عموما باسم "مولنوبيرافير"، لا يزال قيد المراجعة ولم يتم التصريح به رسميا للبيع.

ولكن حتى ذلك الحين، يمكن استخدام العقار لعلاج البالغين الذين لا يحتاجون إلى العلاج بالأوكسجين ويواجهون خطرا متزايدا من تطور حالتهم بشكل كبير، حسبما أفادت لجنة الأدوية البشرية التابعة للوكالة الأوروبية للأدوية أمس الجمعة.

وقالت وكالة الأدوية إن السلطات الوطنية قد تقرر استخدام العقار في حالات الطوارئ "في ضوء ارتفاع معدلات العدوى والوفيات الناجمة عن كوفيد -19 في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وفرضت النمسا إغلاقا في جميع أنحاء البلاد أمس الجمعة، وقالت السلطات الألمانية إنها لا تستبعد خطوة مماثلة، نظرا لزيادة الحالات.