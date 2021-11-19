انخفاض الإصابات اليومية بكورونا في مصر وارتفاع الوفيات

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء أمس الخميس تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و73 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة مع 960 إصابة و71 وفاة في اليوم السابق.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي بتعافي 419 حالة من مرضى كوفيد- 19 وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 289 ألفا و 852 حالة حتى مساء أمس الخميس.

وذكر البيان أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا حتى مساء أمس الخميس بلغ 347 ألفا و 719 شخصا وارتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و 780 حالة وفاة.