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إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام

المصدر:
  • رويترز
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 255.43 ‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و381699.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق        إجمالي الوفيات         عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة            769446                   47482422

الهند                            464623                    34478517

البرازيل                       611851                    21977661

المملكة المتحدة             143559                     9721916

روسيا                          514896                      9219912

تركيا                            74167                      8477724

فرنسا                        118321                   7330958

إيران                          128634                    6063775

الأرجنتين                116313                      5310334

ألمانيا                     98335                      5153381.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها         عدد الوفيات            عدد الإصابات

23 - العراق               23607                 2072478

42 ‬‬‬‬- المغرب               14754                  948539

44 - الأردن               11291                    901999

48 - الإمارات               2144                 741148

49 ‬- تونس              25325                   715911

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

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