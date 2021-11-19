إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام

المصدر: رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 255.43 ‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و381699.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 769446 47482422

الهند 464623 34478517

البرازيل 611851 21977661

المملكة المتحدة 143559 9721916

روسيا 514896 9219912

تركيا 74167 8477724

فرنسا 118321 7330958

إيران 128634 6063775

الأرجنتين 116313 5310334

ألمانيا 98335 5153381.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 23607 2072478

42 ‬‬‬‬- المغرب 14754 948539

44 - الأردن 11291 901999

48 - الإمارات 2144 741148

49 ‬- تونس 25325 715911

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.