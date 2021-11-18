رقم قياسي جديد لإصابات كورونا اليومية في كوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

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سجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 3292 خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 406 آلاف و65 حالة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما أضافت البلاد 29 وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3187.

وتلقى 11ر24 مليون شخص أو 82% من سكان البلاد أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بينما تلقى 31ر40 مليون شخص أو 5ر78% من السكان التطعيم كاملا.