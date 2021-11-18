إصابات كورونا العالمية تدنو من 255 مليوناً
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 254.84 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و372900.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 767793 47367959
الهند 464153 34466598
البرازيل 611478 21965684
المملكة المتحدة 143360 9675058
روسيا 513645 9182538
تركيا 73938 8453857
فرنسا 118321 7330958
إيران 128406 6051642
الأرجنتين 116294 5308781
ألمانيا 98059 5094293.
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 23580 2071689
42 - المغرب 14747 948391
44 - الأردن 11279 898682
48 - الإمارات 2144 741148
49 - تونس 25320 715818
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.