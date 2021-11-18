إصابات كورونا العالمية تدنو من 255 ‬مليوناً

المصدر: رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 254.84 ‭‭‭‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و372900.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 767793 47367959

الهند 464153 34466598

البرازيل 611478 21965684

المملكة المتحدة 143360 9675058

روسيا 513645 9182538

تركيا 73938 8453857

فرنسا 118321 7330958

إيران 128406 6051642

الأرجنتين 116294 5308781

ألمانيا 98059 5094293.

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 23580 2071689

42 ‬‬‬‬- المغرب 14747 948391

44 - الأردن 11279 898682

48 - الإمارات 2144 741148

49 ‬- تونس 25320 715818

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.