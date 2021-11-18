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إصابات كورونا العالمية تدنو من 255 ‬مليوناً

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 254.84 ‭‭‭‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و372900.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق         إجمالي الوفيات          عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة            767793                    47367959

الهند                           464153                      34466598

البرازيل                      611478                     21965684

المملكة المتحدة            143360                   9675058

روسيا                          513645                  9182538

تركيا                            73938                  8453857

فرنسا                        118321                    7330958

إيران                        128406                     6051642

الأرجنتين                  116294                    5308781

ألمانيا                     98059                      5094293.

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها       عدد الوفيات           عدد الإصابات

23 - العراق              23580                  2071689

42 ‬‬‬‬- المغرب            14747                  948391

44 - الأردن              11279                  898682

48 - الإمارات             2144                  741148

49 ‬- تونس                  25320              715818

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

 

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