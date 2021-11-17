ميركل: وضع الجائحة مأساوي في ألمانيا

المصدر: رويترز

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وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء وضع جائحة كوفيد-19 في ألمانيا بأنه مأساوي داعية إلى المضي قدما في إعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات بوتيرة أسرع وناشدت المتشككين في التطعيم تغيير آرائهم.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال معهد روبرت كوخ إن الإصابات المؤكدة زادت بواقع 52826 في الوقت الذي تشدد فيه الموجة الرابعة من الجائحة قبضتها على أوروبا.

قالت ميركل في مؤتمر لرؤساء بلديات المدن الألمانية "لم يفت الأوان بعد لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح... من يحصل على اللقاح يحمي نفسه والآخرين. المخرج الوحيد من الجائحة هو تطعيم عدد كاف من الناس".

أضافت أن هناك حاجة "لمجهود وطني" لبدء توزيع الجرعات المعززة بأعداد ضخمة، بعد أن بدأت الحماية التي توفرها اللقاحات في التضاؤل بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية.