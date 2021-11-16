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إصابات ووفيات كورونا العالمية بالأرقام

المصدر:
  • رويترز
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 253.74 ‭‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين 357655.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق       إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة               765358                    47134261

الهند                            463655                      34447536

البرازيل                         611283                   21957967

المملكة المتحدة               142945                 9600369

روسيا                      511158                         9109094

تركيا                     73711                           8428756

فرنسا                    118154                         7287645

إيران                     128272                       6045212

الأرجنتين                 116232                  5305742

إسبانيا                   87716                     5056954.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها         عدد الوفيات           عدد الإصابات

23 - العراق                23536                2070076

42 ‬‬‬‬- المغرب             14743               948226

44 - الأردن               11238              892123

48 - الإمارات               2143               740945

49 ‬- تونس              25311                  715687

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

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