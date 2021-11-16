إصابات ووفيات كورونا العالمية بالأرقام

المصدر: رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 253.74 ‭‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين 357655.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 765358 47134261

الهند 463655 34447536

البرازيل 611283 21957967

المملكة المتحدة 142945 9600369

روسيا 511158 9109094

تركيا 73711 8428756

فرنسا 118154 7287645

إيران 128272 6045212

الأرجنتين 116232 5305742

إسبانيا 87716 5056954.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 23536 2070076

42 ‬‬‬‬- المغرب 14743 948226

44 - الأردن 11238 892123

48 - الإمارات 2143 740945

49 ‬- تونس 25311 715687

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.