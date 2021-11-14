نفوق ثلاثة من نمور الثلوج بحديقة حيوانات في نبراسكا بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

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نفق ثلاثة من نمور الثلوج بسبب فيروس كورونا في حديقة حيوانات في ولاية نبراسكا الأمريكية هذا الأسبوع.

وكانت النمور راني وإيفرست وماكالو في حديقة لينكولن قد أصيبت بالفيروس في أكتوبر الماضي.

وكتبت حديقة الحيوانات منشورا على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أمس الأول الجمعة قالت فيه" هذه الخسارة تدمي القلب، ونحن نحزن سويا".

ونقلت صحيفة يو اس ايه توداي عن الحديقة القول إنها لا تعلم كيف أصيبت الحيوانات بالفيروس. وقد قام الأطباء بعلاجهم بالمنشطات والمضادات الحيوية، ولكن دون جدوى.

ويشار إلى أن العديد من نمور الثلوج في أنحاء البلاد أصيبت بفيروس كورونا خلال فترة الجائحة. وقامت الكثير من حدائق الحيوانات بتطعيم نسبة كبيرة من الحيوانات ضد الفيروس.