مصر تسجل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء السبت تسجيل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و69 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 543 حالة من مرضى كوفيد- 19 وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 286 ألفا و891 حالة حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا حتى مساء السبت بلغ 343 ألفا و26 شخصا وارتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و435 حالة.