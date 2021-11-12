مصر تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا و60 وفاة

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء أمس الخميس تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 60 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 622 حالة من مرضى كوفيد- 19 وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 285 ألفا و 615 حالة حتى مساء أمس الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا حتى مساء الخميس بلغ 341 ألفا و 188 شخصا وارتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و 309 حالات.

