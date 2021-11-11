00
إكسبو 2020 دبي اليوم

آخر مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 251.26 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و323009.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق            إجمالي الوفيات           عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                760184                       46755682 

الهند                                461849                         34388579

البرازيل                           609756                         21897025

المملكة المتحدة                 142338                     9406001

روسيا                             505015                          8911713

تركيا                              72475                            8286916

فرنسا                          118023                              7232157

إيران                           127686                             6012408

الأرجنتين                      116165                               5299418

إسبانيا                            87617                               5038517.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها              عدد الوفيات                     عدد الإصابات

23 - العراق                   23415                           2066042

40 ‬‬‬‬- المغرب                   14729                           947761

44 - الأردن                    11156                             880943

48 - الإمارات                  2142                             740572

49 ‬- تونس                   25294                             713523

50 - لبنان                      8556                               647778

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

 

طباعة Email
↑ أعلى