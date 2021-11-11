بلغاريا تطلب مساعدة دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة كورونا

المصدر: د ب أ

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طلبت الحكومة البلغارية في صوفيا من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المساعدة في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء إن بلغاريا قامت بتنشيط آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. وستكون هناك حاجة إلى معدات طبية مثل أقنعة الأكسجين أو أسرة العناية المركزة.

وتكافح البلاد موجة شرسة من عدوى كوفيد- 19. وتقترب المستشفيات من بلوغ أقصى مستوى لطاقتها الاستيعابية، وبلغ معدل الإصابة بالعدوى خلال سبعة أيام في الآونة الأخيرة نحو 415 لكل 100 ألف نسمة.

وتعد بلغاريا الدولة الأسوأ أداء في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحملة التطعيم ضد كورونا، حيث لم يتم تطعيم سوى نحو 24 % من البالغين بشكل كامل.

وتهدف آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون في مجال الحماية المدنية وتحسين الوقاية والاحتياطات والاستجابة للكوارث.

وإذا خيمت حالة طوارئ على دولة ما، يمكنها طلب المساعدة من الدول الأخرى من خلال هذه الآلية.

وتشارك في الآلية دول مثل أيسلندا والنرويج ومقدونيا الشمالية وتركيا بالإضافة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتتولى المفوضية الأوروبية تنسيق المساعدات.