البرلمان الدنماركي يوافق على إعادة فرض بعض قيود كورونا

المصدر: د ب أ

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وافقت لجنة الأوبئة في البرلمان الدنماركي مساء أمس الثلاثاء على خطط حكومية لإعادة فرض بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة ماجنوس هيونيك إن غالبية واسعة تؤيد تصنيف كورونا كمرض حرج اجتماعيا مرة أخرى.

وأضاف أن القرار سيسري مبدئيا لمدة شهر، ويخول للحكومة اعتماد تدابير للحد من انتشار الفيروس دون الحاجة إلى الحصول على موافقة البرلمان.

وفي 10 سبتمبر، رفعت الدنمارك آخر القيود التي فرضت على البلاد خلال الجائحة، قائلة في ذلك الوقت إن الجائحة تحت السيطرة.

غير إنه منذ منتصف أكتوبر، ارتفع عدد الإصابات مرة أخرى.