00
إكسبو 2020 دبي اليوم

إصابات ووفيات كورونا العالمية بالأرقام

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 250.79 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و314883.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق            إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                   758432                      46676935

الهند                               461389                          34377113

البرازيل                        609573                             21886077

المملكة المتحدة             142124                          9366676

روسيا                             503776                            8873655

تركيا                                72475                             8286916

فرنسا                             117965                           7219681

إيران                              127551                          6004460

الأرجنتين                       116143                        5298069

إسبانيا                      87558                              5032056.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها          عدد الوفيات                عدد الإصابات

23 - العراق                23399                      2065127

39 ‬‬‬‬- المغرب              14726                      947610

43 - الأردن                11156                       880943

48 - الإمارات             2142                     740500

49 ‬- تونس             25287                      713403

50 - لبنان              8556                          647778

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

طباعة Email
↑ أعلى