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مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 250.28 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و307272.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق            إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                 757414                     46555698

الهند                                 461057                    34366987

البرازيل                            609447                     21880439

المملكة المتحدة               141862                    9333891

روسيا                              502565                    8834495

تركيا                            72279                         8258254

فرنسا                          117910                       7217484

إيران                           127439                      5996155

الأرجنتين                       116104                  5296781

إسبانيا                        87558                      5032056.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها            عدد الوفيات          عدد الإصابات

23 - العراق                   23372               2064011

39 ‬‬‬‬- المغرب                14721                947541

43 - الأردن                11145                878366

48 - الإمارات                2140               740432

49 ‬- تونس               25281                713298

50 - لبنان                 8551                  646869

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

 

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