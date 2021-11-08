لأول مرة منذ 15 شهراً.. اليابان بلا وفيات بكورونا

المصدر: رويترز

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أفادت وسائل إعلام محلية بأن اليابان لم تسجل يوم الأحد أي وفيات بكوفيد-19 لأول مرة في أكثر من عام.

فقبل يوم الأحد، لم يمر يوم دون أي وفاة بكوفيد-19 منذ الثاني من أغسطس 2020، وفقا لإحصاء من هيئة الإذاعة اليابانية. وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة تسجيل ثلاث حالات وفاة يوم السبت.

انخفضت حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 بشكل كبير في اليابان مع زيادة نشاط التطعيمات ليشمل أكثر من 70 بالمئة من السكان.

وبلغت الإصابات اليومية الجديدة ذروتها عند أكثر من 25 ألفا خلال موجة في أغسطس غذتها السلالة دلتا شديدة العدوى. وسجلت البلاد أكثر من 18 ألف حالة وفاة بالمرض منذ بدء الجائحة.

ولمواجهة زيادة محتملة هذا الشتاء، تعتزم الحكومة بدء إعطاء جرعات معززة من اللقاح الشهر المقبل، وتعمل على توفير علاجات في صورة أقراص للحالات الخفيفة سعيا لتقليل حاجة المصابين لدخول المستشفيات.