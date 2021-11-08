ارتفاع إصابات كورونا اليوميّة في الصين

المصدر: رويترز

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 89 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد يوم أمس الأحد، مقارنة مع 74 في اليوم السابق.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 65 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 50 في اليوم السابق.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض 46، مقارنة مع 35 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة، ليظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وحتى السابع من نوفمبر، سجل بر الصين الرئيسي 97823 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.