مصر تسجل 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا و65 وفاة

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء أمس الأحد تسجيل 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و65 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 711 حالة من مرضى كوفيد- 19 وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 283 ألفا و 225 حالة حتى مساء أمس الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا حتى مساء أمس الأحد بلغ 337 ألفا و 485 شخصا وارتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و 76 حالة.