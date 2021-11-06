مقتل 10 مصابين بكورونا في حريق بمستشفى هندي

المصدر: رويترز

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قال مسؤول صحي إن حريقا شب في وحدة العناية المركزة بمستشفى حكومي في مدينة أحمد ناجار بغرب الهند اليوم السبت مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرة مصابين بفيروس كورونا وإصابة سبعة آخرين.

وهذه أحدث واقعة في سلسلة من مثل هذه الحرائق، التي يُنحى باللوم فيها على حدوث ماس كهربائي في أجهزة إلكترونية، والتي أدت إلى مقتل العشرات من المرضى هذا العام ، من بينهم البعض في ماهاراشترا أغنى ولايات الهند حيث تقع مدينة أحمد ناجار.

وقال مسؤول الصحة بالولاية بي.دي. جاندال إن السلطات ما زالت تحقق في سبب حريق اليوم السبت. وأضاف أنه لم يتسن إنقاذ سوى سبعة فقط من 17 مريضا في وحدة العناية المركزة من الحريق.

وقال جاندال لرويترز إن "مريضين في حالة حرجة وخمسة في حالة مستقرة".

وعبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر عن حزنه على الوفيات ، وقدم تعازيه لأسرهم، مضيفا "أتمنى أن يتعافى المصابون في أقرب وقت ممكن".