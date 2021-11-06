ظهور أولى إصابات كورونا بين الضباع في أمريكا

المصدر: د ب أ

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أعلن مختبر الخدمات البيطرية الوطنية الأمريكية عن أولى حالات الإصابة المعروفة بكوفيد-19 بين الضباع حول العالم في حديقة حيوان دنفر.

وبالإضافة لذلك إلى الضبعين المصابين، جاءت نتيجة الاختبارات إيجابية أيضا للفيروس في 11 أسدا ونمرين، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال مسؤولو حديقة الحيوان إن الضبعين اللذين يبلغان 22 و23 عاما واسمهما نجوزي وكيبو، ظهرت عليهما بأعراض خفيفة بينها خمول طفيف وبعض الافرازات من الانف وسعال عرضي.

والحيوانات الأخرى التي جاءت نتائجها إيجابية للفيروس في الأسابيع الأخيرة تعافت بالكامل أو على وشك التعافي الكامل.