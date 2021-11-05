مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية بالأرقام

المصدر: رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 248.56 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و260725.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 753402 46319309

الهند 459652 34321025

البرازيل 608235 21835785

المملكة المتحدة 141395 9208219

روسيا 477596 8673860

تركيا 71491 8149459

فرنسا 117802 7180832

إيران 126921 5964824

الأرجنتين 116029 5292549

إسبانيا 87477 5022546.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 23271 2060066

38 ‬‬‬‬- المغرب 14689 946766

43 - الأردن 11088 870505

47 - الإمارات 2137 740136

49 ‬- تونس 25254 712982

50 - لبنان 8528 644391

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.