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مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية بالأرقام

المصدر:
  • رويترز
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 248.56 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و260725.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق          إجمالي الوفيات           عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة               753402                  46319309

الهند                              459652                     34321025

البرازيل                        608235                     21835785

المملكة المتحدة              141395                   9208219

روسيا                          477596                   8673860

تركيا                              71491                    8149459

فرنسا                            117802                7180832

إيران                        126921                       5964824

الأرجنتين                      116029                5292549

إسبانيا                       87477                        5022546.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها          عدد الوفيات             عدد الإصابات

23 - العراق                 23271                    2060066

38 ‬‬‬‬- المغرب                 14689                    946766

43 - الأردن                 11088                    870505

47 - الإمارات              2137                    740136

49 ‬- تونس                 25254                    712982

50 - لبنان                  8528                        644391

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

 

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