إصابات كورونا العالمية تتجاوز 248 مليوناً والوفيات أكثر من 5.25 مليون
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 248.05 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و252633.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 751468 46231480
الهند 459191 34308140
البرازيل 608071 21821124
المملكة المتحدة 141181 9171660
روسيا 476401 8633643
تركيا 71263 8119977
فرنسا 117763 7170782
إيران 126763 5954962
الأرجنتين 116010 5291285
إسبانيا 87462 5019255.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 23248 2058914
38 - المغرب 14689 946766
43 - الأردن 11077 868493
47 - الإمارات 2137 740136
49 - تونس 25254 712982
50 - لبنان 8560 643797
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.