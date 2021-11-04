إصابات كورونا العالمية تتجاوز 248 مليوناً والوفيات أكثر من 5.25 مليون

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 248.05 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و252633.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 751468 46231480

الهند 459191 34308140

البرازيل 608071 21821124

المملكة المتحدة 141181 9171660

روسيا 476401 8633643

تركيا 71263 8119977

فرنسا 117763 7170782

إيران 126763 5954962

الأرجنتين 116010 5291285

إسبانيا 87462 5019255.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 23248 2058914

38 ‬‬‬‬- المغرب 14689 946766

43 - الأردن 11077 868493

47 - الإمارات 2137 740136

49 ‬- تونس 25254 712982

50 - لبنان 8560 643797

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.