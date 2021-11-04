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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 248 مليوناً والوفيات أكثر من 5.25 مليون

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 248.05 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و252633.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق           إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                   751468                    46231480

الهند                                459191                       34308140

البرازيل                         608071                          21821124

المملكة المتحدة              141181                       9171660

روسيا                           476401                       8633643

تركيا                              71263                       8119977

فرنسا                         117763                         7170782

إيران                         126763                        5954962

الأرجنتين                     116010                   5291285

إسبانيا                        87462                        5019255.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها           عدد الوفيات            عدد الإصابات

23 - العراق                  23248                 2058914

38 ‬‬‬‬- المغرب                14689                946766

43 - الأردن                11077                 868493

47 - الإمارات             2137                    740136

49 ‬- تونس              25254                   712982

50 - لبنان                 8560                     643797

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • الصين،
  • الهند ،
  • إيران،
  • العراق
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