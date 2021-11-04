ارتفاع إصابات ووفيات كورونا اليوميّة في مصر

المصدر: د ب أ

أعلنت مصر تسجيل 951 إصابة بفيروس كورونا، و63 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 921 إصابة و58وفاة في اليوم السابق.

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن إجمالي عدد الحالات المسجلة في مصر للإصابة بفيروس كورونا حتى أمس الأربعاء ارتفع إلى 333840 من ضمنها 18832 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن 739 متعافيا من الإصابة بالفيروس خرجوا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 280562 حتى أمس الأربعاء.