انخفاض إصابات ووفيات كورونا اليومية في مصر

المصدر: د ب أ

أعلنت مصر تسجيل 921 إصابة بفيروس كورونا، و58 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 951 إصابة و60 وفاة في اليوم السابق.

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد الحالات المسجلة في مصر للإصابة بفيروس كورونا حتى الثلاثاء، ارتفع إلى 332889 من ضمنها 18769 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن 644 متعافيا من الإصابة بالفيروس خرجوا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 279823 حتى أمس الثلاثاء.